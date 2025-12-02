Путин: РФ и дальше будет выстраивать суверенную экономическую политику

Глава государства Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Президент подчеркнул, что страна и дальше будет выстраивать суверенную экономическую политику, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы будем и дальше выстраивать суверенную экономическую политику, действовать на внешнем контуре, исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан», — заявил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что страна будет выполнять обязательства перед иностранными контрагентами. РФ планирует наращивать сотрудничество с теми странами, которые в нем заинтересованы.

Ранее Путин отметил, что вероятная конфискация активов РФ значительно уменьшит доверие к еврозоне. Такой шаг окажет негативный эффект на финансовую систему мира.

