Путин призвал Грефа и Костина не «высасывать, как пылесос» деньги из других банков

Путин призвал Сбербанк и ВТБ «не высасывать» деньги из других банков

Российский президент Владимир Путин заявил, что Сбербанк и ВТБ не должны «высасывать, как пылесос» деньги из других кредитных организаций с помощью высоких ставок по депозитам.

«В 2024 году будет введен новый инструмент — сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше 3 лет и под больший процент, чем по обычным депозитам», — сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Он подчеркнул, что в настоящее время депозит «достаточно солидный», однако ведущие российские банки каждый раз пытаются его увеличить.

Российский лидер выразил надежду, что глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин не «высосут, как пылесос» деньги из других отечественных банков, добавив, что отдельно обсудит с ними данный вопрос.

Ранее Путин заявил, что рост внутреннего валового продукта (ВВП) России за первый квартал 2024 года составил 5,4%. Президент РФ отметил, что По итогам 2023 года рост ВВП страны составил 3,6%.