Путин предложил обсудить условия возвращения иностранных компаний в РФ

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения бизнеса об условиях возврата зарубежных компаний в РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля .

В тексте говорится о необходимости рассмотреть предложения ведущих деловых объединений относительно порядка согласования сделок, при котором лица недружественных стран получат в собственность, владение или пользование недвижимое имущество для осуществления предпринимательской деятельности в России.

Отмечается, что о выполнении поручения кабмин должен будет отчитаться до 1 июля.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, должны ли компании, возвращающиеся на российский рынок, возместить убытки гражданам, однажды оставшимся без поддержки.

Одна из организаций направила письмо в правительство с предложением обязать такие бренды внести обязательный взнос размером не менее 400 млрд рублей в социальный фонд перед возвращением. А покупатели получат возможность компенсировать понесенные расходы после ухода зарубежных компаний.