Путин повысит зарплаты госслужащим и дипломатам с 1 октября

Путин подписал указ о повышении с 1 октября оклада госслужащих и дипломатов

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября заработных плат государственных служащих и дипломатов. Размер индексации составит 7,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.

Зарплаты вырастут у дипломатов, работающих в МИД, дипломатических представительствах, консульских учреждениях. Также индексация затронет сотрудников представительства министерства иностранных дел на территории России. Размер зарплаты будет зависеть от дипломатического ранга.

Также увеличатся зарплаты у федеральных государственных служащих в соответствии с их должностями. Помимо этого, индексация окладов будет у федеральных госслужащих и в соответствии с их классными чинами.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал, что в регионе сокращают дефицит бюджета. Для этого на 10% была снижена оплата труда госслужащих. На 25% уменьшены остальные расходы. Также чиновники региона уменьшили участие в публичных мероприятиях.

