Путин посетовал, что Россия до сих пор не добывает литий

Президент России Владимир Путин заявил, что страна до сих пор не добывает литий, хотя могла бы начать делать это 10-15 лет назад. РФ необходимо добиться превосходства в сфере химии и создания новых материалов, сообщает Mash .

«Сейчас „стыдно“ перед создателями советского химпрома за то, что их наследие было растрачено», — сказал российский лидер во время выступления на Форуме будущих технологий.

На национальный проект в области новых материалов и химии в 2025–2030 годах из бюджета РФ выделят около 170 млрд рублей. Инвестиции компаний могут составить 3 рублей.

Третий Форум будущих технологий проходит в Москве с 20 по 21 февраля.