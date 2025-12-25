Путин обсудил с главами крупнейших компаний ключевые экономические вопросы

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, во встрече приняли участие руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием, а также представители правительства, администрации президента и глава Центробанка.

По словам Пескова, встреча носила сугубо деловой и прикладной характер. Центральными темами обсуждения стали инвестиционная активность компаний, демографическая ситуация в стране и меры бизнеса по поддержке рождаемости. Значительное внимание было уделено вопросам импортозамещения, курсу национальной валюты, уровню ключевой ставки и доступности кредитования. Также затрагивались темы защиты окружающей среды и другие актуальные вопросы экономического развития.

В ходе беседы председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин пригласил Владимира Путина выступить на 35-м съезде организации, который запланирован на весну 2026 года.

Как ранее пояснял пресс-секретарь президента, встреча проводилась в закрытом формате для обеспечения максимальной откровенности дискуссии.

