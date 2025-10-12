Путин назвал РФ одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок

Президент РФ Владимир Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства и заявил, что Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок, сообщает РИА Новости .

«Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок», — отметил он.

Путин также отметил, что российский агропром служит надежной опорой суверенитета страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.