Путин назвал дедлайн по внесению предложений по льготной ипотеке
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Российский президент Владимир Путин поручил до 15 июня 2025 года подготовить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников СВО и семьям с детьми до 14 лет. Соответствующий документ обнародован на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.
Путин сделал поручение по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», прошедшего 15 апреля. Предложения по предоставлению льготной ипотеки подготовят в правительстве и комиссии Госсовета России, говорится в документе.
Владимир Путин, кроме прочего, поручил принять меры, чтобы банки не взимали с клиентов комиссию во время выдачи семейной ипотеки, а также внести предложения по дифференцированному наращиванию лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи. Власти должны сделать это до 15 июня.
Президент также поручил к 15 июля внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан России, а также внести поправки для улучшения механизмов переселения жителей аварийных домов.
Во время апрельского расширенного заседания президиума Госсовета Путин призывал навести порядок в сфере семейной ипотеки. Глава России называл недопустимой ситуацию, когда гражданин имеет право на льготное ипотечное кредитование, но не может им воспользоваться из-за того, что банки взимают дополнительные комиссии по 5-10%.