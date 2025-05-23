Путин назвал дедлайн по внесению предложений по льготной ипотеке

Российский президент Владимир Путин поручил до 15 июня 2025 года подготовить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников СВО и семьям с детьми до 14 лет. Соответствующий документ обнародован на сайте Кремля, сообщает РИА Новости .

Путин сделал поручение по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», прошедшего 15 апреля. Предложения по предоставлению льготной ипотеки подготовят в правительстве и комиссии Госсовета России, говорится в документе.

Владимир Путин, кроме прочего, поручил принять меры, чтобы банки не взимали с клиентов комиссию во время выдачи семейной ипотеки, а также внести предложения по дифференцированному наращиванию лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи. Власти должны сделать это до 15 июня.

Президент также поручил к 15 июля внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан России, а также внести поправки для улучшения механизмов переселения жителей аварийных домов.

Во время апрельского расширенного заседания президиума Госсовета Путин призывал навести порядок в сфере семейной ипотеки. Глава России называл недопустимой ситуацию, когда гражданин имеет право на льготное ипотечное кредитование, но не может им воспользоваться из-за того, что банки взимают дополнительные комиссии по 5-10%.

