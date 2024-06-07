Путин: на долю дружественных России государств приходится ¾ товарооборота

В целом на долю дружественных России государств сегодня приходится на ¾ товарооборота, сообщил президент РФ Владимир Путин на конференции в рамках Петербургского международного экономического форума.

«В целом на долю дружественных России государств <…> сегодня уже приходится ¾ нашего товарооборота. Мы продолжаем результативно работать с партнерами по ЕврАзЭС, обеспечивая баланс интересов всех участников. В прошлом году совокупный ВВП стран союза вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли на 4,7%», — отметил Путин.

По его словам, Россия уже обогнала Японию и Германию по объему экономики, но ей нужно обеспечивать стабильный рост.

27-й Петербургский международный экономический форум проходит 5–8 июня 2024 года.