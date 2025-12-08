Путин: инфляция в России по итогам года может быть ниже 6%

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране по итогам текущего года может быть ниже 6%, сообщает ТАСС .

В Александровском зале Кремля глава государства проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он отметил, что планируется оценить ход совместной работы по достижению наццелей развития России. В этой работе участвуют все уровни власти, деловые и научные круги, институты развития, общественные организации и граждане.

Путин также назвал ожидаемым замедление темпа роста ВВП в 2025 году. Он считает, что по итогам года оно будет около 1%.

Еще глава государства уточнил, что 19 нацпроектов стартовали успешно. В рамках работы по достижению целей развития намечен 121 показатель. Из них, к сожалению, семь сейчас имеют высокий риск неисполнения. Но большая часть на 2025 год достигнута.

