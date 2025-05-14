Пуртов: 30% покупателей городской недвижимости составляют женщины

Департамент города Москвы по конкурентной политике представил в ходе роуд-шоу женщинам-предпринимателям помещения, подходящие для открытия своего дела. Бизнес-леди активно принимают участие в торгах и составляют треть от общего числа победителей аукционов по продаже городской недвижимости. Об этом сообщил руководитель Департамента Кирилл Пуртов.

«Женщины ведут бизнес в разных сферах и достаточно активны при покупке помещений для своих проектов: за 2024 год и первый квартал этого года их доля составила 30 процентов в общем числе покупателей городской недвижимости. В подборе подходящих помещений им помогает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе „Имущество от города“ можно найти весь перечень объектов коммерческой недвижимости, реализуемой столицей. Сделки с городом юридически прозрачны и безопасны, а объекты выставляются на аукционы по привлекательным стартовым условиям. Поэтому желающих приобрести помещения всегда достаточно: в среднем, на один лот в апреле претендовали пять участников, а с открытых торгов ушло 130 нежилых помещений», — рассказал Кирилл Пуртов.

Роуд-шоу «Женщины в бизнесе: практические идеи для городских пространств» прошло в партнерстве с проектом Минэкономразвития РФ «Мама-предприниматель». Федеральную грантовую программу презентовали начинающим предпринимательницам, которые планируют развивать бизнес в Москве.

«Программа „Мама-предприниматель“ успешно реализуется уже 10 лет почти во всех регионах страны. За это время она помогла 15 тысячам женщин, и 70 процентов из них успешно развивают свои проекты. Программа позволяет преодолеть главные препятствия для начинающих предпринимателей: недостаток знаний — участницы проходят интенсивное обучение и дорабатывают бизнес-идеи; нехватку стартового капитала — лучшие проекты получают гранты в размере 150 тысяч рублей; отсутствие поддержки — каждая женщина становится частью активного сообщества. Кроме того, программа включает тематические треки: „Мама в туризме“, „Мама-экспортер“ и „Многодетная мама“. Финалом станет федеральный этап в Москве в конце года, где участницы смогут получить новые знания и побороться за грантовую поддержку для развития бизнеса. Программа реализуется в рамках национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“, — отметила советник заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой Ольга Терно.

Участники мероприятия также обсудили вопросы, связанные с открытием бизнеса, меры господдержки для женщин в бизнесе, порядок участия в открытых торгах и поделились историями успеха. Эксперты в ходе роуд-шоу также рассказали о порядке реализации городского имущества, способах отчуждения объектов, арендуемых малым и средним бизнесом в рамках 159-ФЗ, а также об алгоритме работы на площадке «Росэлторг».

Департамент города Москвы по конкурентной политике каждый месяц проводит встречи с представителями бизнеса, инвесторами и другими жителями столицы. Участники могут напрямую задать экспертам интересующие их вопросы о лотах, процедуре проведения открытых торгов, нововведениях в законодательстве и другие.

Столица выставляет на торги разное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе«Имущество от города» публикуют всю необходимую информацию о лотах: фотографии, документацию, условия и форму реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам и посмотреть помещения не выходя из дома.

Для участия в открытых онлайн-аукционах необходимо иметь регистрацию на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленную квалифицированную электронную подпись.