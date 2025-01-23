Провальный месяц: эксперт рассказал, почему в январе бизнес терпит убытки
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Первый месяц года непростой для компаний, потому что сотрудникам сложно войти в рабочий ритм после длинных новогодних праздников. А если руководители продлевают себе отпуск, то работа вообще встает. Управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов объяснил, насколько негативно это влияет на бизнес.
По словам эксперта, в январе многие руководители берут отпуск, чтобы продлить себе каникулы. Получается, почти целый месяц выпадает из деловой жизни.
«Когда до 25 января многие топ-менеджеры в отпуске, ключевые решения компании не принимают весь январь. Это очень вредит бизнесу», — сказал Быханов в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что в принятии решений роль играет даже один день, а не то что месячный простой. В том числе это становится причиной задержек в приеме на работу новых сотрудников.
Как отметил эксперт, многие компании стремятся быть современными и эффективными, внедряют кучу IT-решений, но по факту «пока начальник в офис не придет — ничего не заработает».