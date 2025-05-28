Проценты больше: россиян предупредили об опасности автозаймов в МФО

Финансовый эксперт Михаил Беляев заявил, что внезапный резкий рост доли автозаймов в России связан с ужесточением условий банков для таких кредитов и высокой ключевой ставкой Центробанка, сообщает «Вечерняя Москва».

При этом, по его словам, часто российские автовладельцы обращаются в микрофинансовые организации, а там проценты намного выше, чем в государственных и полугосударственных банках.

«В юридическом отношении займы в микрофинансовых организациях регулируются по Гражданскому кодексу, а кредит в финансовой организации — это банковская деятельность, но это практически одно и то же», — подчеркнул эксперт.

Ранее Банк России сообщил о сильном увеличении количества автозаймов: чаще всего это кредиты на ремонт машины или квартиры. Одновременно и МФО перестраивают свои бизнес-модели и предлагают займы на автомобили, а клиенты не всегда внимательно читают договор.