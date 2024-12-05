Промышленный комплекс Москвы получил льготу на аренду земли

Столичный производитель приборов и систем радиационного контроля получил льготу от города на аренду земли. Сумма, которую платила компания, уменьшилась в пять раз, сообщается на сайте мэры Москвы.

В качестве поддержки столичных производств мегаполис предоставляет им пониженную ставку арендной платы за землю. Для промышленных комплексов аренда назначается в размере 0,3% от кадастровой стоимости.

Такая же льгота была предоставлена предприятию «Доза», занимающемуся производством приборов и систем радиационного контроля. Она рассчитана на 10 лет.

Компания арендует участок площадью 0,9 га в Зеленограде. Благодаря заключенному соглашению сумма, которую предприятие выплачивало за аренду земли, уменьшилась в пять раз. Бизнес сможет ежегодно экономить порядка 600 тыс. рублей.

«Доза» выпускает дозиметры, радиометры и другие приборы. Оборудованием компании оснащают российские и зарубежные АЭС, а также рентгеновские кабинеты и онкологические клиники. Летом 2024 года компании присвоили статус промышленного комплекса.

Промышленные комплексы могут получить льготную ставку по аренде через портал mos.ru. Для этого надо выбрать специальную услугу.

Ранее стало известно, что столичные производители наращивают выпуск лазерного оборудования. За десять месяцев 2024 года смогли выпустить на 5,6% больше станков и машин по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.