Промышленники Подмосковья привлекли 25 млрд рублей благодаря господдержке

Промышленные малые и средние предприятия привлекли 25 млрд рублей кредитных средств за девять месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Средства предоставлены бизнесу по программе льготного кредитования субъектов МСП 1764, а также при помощи инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.

«За девять месяцев этого года промышленные предприятия сектора МСП заключили 739 договоров на предоставление льготных кредитов при помощи господдержки. Общий объем финансирования составил 25 млрд рублей. По этому показателю Подмосковье вошло в топ-3 регионов страны», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным корпорации МСП, всего промышленные субъекты МСП по всей России за девять месяцев 2024 года привлекли более 309,4 млрд рублей. Объем поддержки сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. Количественный рост поддержанных кредитов составил 22%.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области. Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.