Промпроизводство Истры выросло на 16% за три квартала 2024 года

За первые три квартала 2024 года промпроизводство г. о. Истра продемонстрировало впечатляющий рост, увеличившись на 16,1% и составив 134,9 миллиарда рублей. Особенно выделяется обрабатывающий сектор, где рост составил 16,3%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди лидеров роста в производственной сфере можно отметить значительное увеличение объемов производства электрического оборудования, которое выросло на 37,1%. Этот показатель свидетельствует о том, что предприятия округа активно внедряют новые технологии и расширяют свои производственные мощности. Кроме того, производство пищевых продуктов также показало положительную динамику, увеличившись на 12,3%. Такие результаты подтверждают стабильный спрос на местные продукты и высокий уровень качества, что является важным фактором для потребителей.

Важную роль в этом успехе играют сотрудники управления экономического развития администрации городского округа Истра, которые ведут активную работу с предпринимателями. Они помогают бизнесу адаптироваться к изменениям на рынке, а также поддерживают инициативы, направленные на развитие производственной базы и улучшение бизнес-климата в регионе.

Для поддержки бизнеса в округе предусмотрены несколько мер и программ, которые действуют как на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях. Эти инициативы включают финансовую помощь, консультационные услуги, а также участие в выставках и ярмарках, что позволяет предпринимателям находить новые рынки сбыта и расширять свои производственные возможности. Такой комплексный подход к поддержке бизнеса способствует созданию устойчивой экономики и повышению конкурентоспособности предприятий городского округа Истра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.