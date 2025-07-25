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Производство шоколадных плиток Dove и «Коркунов» прекращено в России

Компания Mars больше не будет выпускать шоколадные плитки Dove и «Коркунов» в России. Производство этой продукции было прекращено еще 1 января 2025 года, сообщает ТАСС .

Шоколадные плитки под торговыми марками Dove и «Коркунов» были выведены из ассортимента. Данное решение направлено на оптимизацию бизнес-модели и эффективное использование ресурсов Mars.

Также компания отметила, что Одинцовская кондитерская фабрика видит запросы жителей и старается им следовать. Предприятие ведет постоянную работу, направленную на улучшение эффективности производства.

Mars считает, что решение о выводе из ассортимента шоколадных плиток Dove и «Коркунов» поможет сфокусировать внимание на создании самого востребованного продукта — шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов» Pure Choco.

Ранее ретейлер X5, владелец «Пятерочки» и «Перекрестка», остановил закупки шоколадных батончиков Snickers, Mars и Twix. Компания заявила, что предложенные поставщиком условия не соответствуют «принципам справедливого ценообразования».