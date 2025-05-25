Производство музыкальных инструментов выросло более чем в 2,2 раза в Москве

По итогам первого квартала 2025 года выпуск музыкальных инструментов в столице увеличился более чем в 2,2 раза, сообщил руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день компании мегаполиса выпускают домры, балалайки, гусли, баяны, электронные органы и другие изделия.

«Развитие музыкальной отрасли в Москве не только экономический успех, но и важный вклад в сохранение культурной идентичности страны. Столичные предприятия выпускают домры, балалайки, гусли, баяны, а также современные вариации инструментов. При поддержке города в первом квартале 2025 года компании выпустили в 2,2 раза больше музыкальных инструментов, чем за такой же период прошлого года», — сказал Гарбузов.

Например, в Зеленограде работает компания «ЭФЭМИ». Она занимается разработкой и производством электронных музыкальных инструментов. В товарной линейке представлены электронные баяны, электроакустические перкуссионные инструменты и аудиовизуальное оборудование. В процессе разработки — электронные органы и синтезаторы.

Фабрика создала электронный баян «Китеж», который сделан из современных композитных материалов и предназначен для выступлений на сцене, работы в звукозаписывающей студии и обучения.

«В наших разработках стараемся применять те экспериментальные решения, которые у других производителей не встречаются. В производстве ориентируемся на высокое качество современных материалов и инновационные технологии сборки. Так, в этом году подали заявку в Роспатент на регистрацию промышленного образца инновационного электронного баяна», — подчеркнул глава компании Антон Бойков.

Компания «Юпитер» с 1994 года разрабатывает в столице профессиональные баяны высокого класса. На их инструментах играют учащиеся музыкальных школ и профильных вузов, а еще концертные коллективы, например, музыканты Кубанского казачьего хора, ансамбля им. Александрова, ансамбля МВД и другие.

Предприятие разрабатывает новые модели баянов и аккордеонов. Сегодня почти завершены конструкторские и наладочные работы по двум новым моделям аккордеонов «Юпитер-4» и «Юпитер-3».

Кроме того, мастерская «Гусельник» вот уже 14 лет выпускает в столице фольклорные, многострунные и академические гусли, лиры, монохорды. В ассортименте — свыше 400 наименований товаров.