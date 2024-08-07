Производство лекарств в Подмосковье увеличилось более чем на 16% в I полугодии

За первые шесть месяцев 2024 года в Подмосковье производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось более чем на 16%, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«На 16,3% увеличилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в период с января по июнь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что в Подмосковье реализуется большое число проектов в сфере фармацевтики и медицины, направленных на обеспечение технологического суверенитета российской экономики. На данный момент в регионе на разных стадиях реализации находится 22 таких проекта.

Больше о промышленности Московской области можно узнать в Telegram-канале Мининвест Подмосковья. Подробнее о мерах поддержки бизнеса региона можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.