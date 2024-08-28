Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти на 10%

В столице объем производства лекарств и медизделий увеличился на 9,8% по итогам первого полугодия текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город обеспечивает благоприятный инвестклимат и предлагает промышленникам инструменты поддержки, которые дают ряд преференций.

«Такой подход позволяет компаниям экономить на налогах, чтобы концентрироваться на модернизации оборудования, расширении ассортимента продукции и рынков сбыта. Так, за первое полугодие предприятия по выпуску лекарств и медизделий увеличили производство почти на 10%. В частности, более чем в 2,6 раза вырос объем выпуска фармсубстанций», — уточнил Ликсутов.

В натуральном выражении объем производства препаратов для лечения нервной системы вырос почти на 10%, диагностических реагентов и прочих фармпрепаратов — на 13,1%, клейких перевязочных материалов, кетгутов и аналогичных материалов — на 41,2%.

В столице активно развивается кластеризация промышленности, которая позволяет предприятиям активнее обмениваться полезными разработками и опытом, создавать изделия с большей добавленной стоимостью, а также наращивать технологичный суверенитет в отдельно взятых отраслях промышленности.

«В городе действуют 4 межотраслевых кластера, которые объединяют порядка 140 ведущих производителей направлений. Среди них — один из самых больших в стране фармкластеров, в состав которого входят 13 компаний, часть из которых уже поставляют лекарственные средства городу по офсетным контрактам. В частности, одно из предприятий, выпускающих вакцины, открыло научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний», — заключил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся более 725 тыс. человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте обрабатывающего производства за первые шесть месяцев на 20%.