сегодня в 13:45

Производство кисломолочной продукции в Подмосковье выросло на 2,5%

С наступлением осени особенно ценятся продукты для укрепления иммунитета и поддержания здоровья. Отличным вариантом становятся натуральные кисломолочные продукты — кефиры, ряженка и простокваша. В Московской области за 7 месяцев 2025 года предприятия региона выпустили почти 283 тыс. тонн этой полезной продукции, что на 2,5% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Подмосковные производители выпускают почти 43% всего объема кисломолочной продукции ЦФО и 17% от общероссийского производства. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: АО «Эйч Энд Эн», АО «Рузское молоко», ООО «Братья Чебурашкины» и ООО «МилкЭкспресс». Они сочетают традиционные технологии с современными стандартами качества, предлагая потребителям широкий ассортимент полезной продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают устойчивое развитие молочной отрасли региона. Предприятия Подмосковья вносят весомый вклад в обеспечение потребителей качественными кисломолочными продуктами, которые являются важной частью здорового рациона.

Сочетание проверенных рецептур и современных технологий позволяет нашим производителям сохранять лидирующие позиции на российском рынке. За весь 2024 год было произведено 460,6 тысяч тонн кисломолочной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.