Производство кисломолочной продукции в Подмосковье увеличилось на 11%

С начала года в Подмосковье произведено 269,7 тысячи тонн кисломолочной продукции. Данные показатели выше показателей аналогичного периода прошлого года на 11,4%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На региональных предприятиях производят простоквашу, ряженку, варенец, ацидофилин, йогурт, кефир и другие кисломолочные продукты, как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства.

Ведущими производителями кисломолочной продукции в Подмосковье являются АО «Эйч Энд Эн» в городском округе Красногорск, АО «Рузское молоко» в Рузе, ООО «Братья Чебурашкины» в Дмитровском округе, ООО «МилкЭкспресс» в Коломне и другие предприятия.

ООО «МилкЭкспресс» выпускает ацидофилин с персиковым и клубничным вкусом, сметану, снежок, ряженку и кефир под брендом «Славянские кружева», а ООО «Братья Чебурашкины» кефир трех видов жирности, начиная с обезжиренного 0,1% жирности, заканчивая традиционным 3,2%, а также ряженку из цельного молока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.