Производство яиц в Подмосковье выросло на 3,7% в 2025 году

В 2025 году в Московской области произвели 207 миллионов яиц, что на 3,7% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2025 году производство яиц в Московской области достигло 207 миллионов штук, что на 7,3 миллиона больше, чем в 2024 году. В статистику включены инкубационные, куриные, перепелиные и цесариные яйца.

В регионе работают 13 сельскохозяйственных предприятий, восемь из которых специализируются на производстве инкубационного и пищевого яйца. Рост производства поддерживается крупными инвестиционными проектами. В 2026 году в Кашире планируется завершить строительство комплекса ООО «Белянка» по производству куриных яиц мощностью 525 миллионов штук в год. Общий объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей, будет создано 300 новых рабочих мест.

Московская область уделяет внимание переработке яичной продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. Компания «Кая-Трейд» реализует проект по строительству яйцеперерабатывающего завода в Чехове. Мощность предприятия составит 250 тонн вареных яиц, 300 тысяч упаковок обработанных яиц и 500 тысяч литров меланжа в год. Инвестиции превысят 200 миллионов рублей, запуск производства намечен на 2028 год. Современные технологии и новая инфраструктура позволят повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.