Производителям Подмосковья расскажут на вебинаре, как выйти на рынок Узбекистана

Сельхозтоваропроизводители и предприятия АПК Подмосковья, желающие выйти на новые рынки сбыта, могут принять участие в онлайн вебинаре «Экспорт в Узбекистан: Вызовы и возможности», организованном Российским экспортным центром, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Слушателям расскажут, как с нуля организовать экспорт продукции в Республику. В программе для обсуждения ряд ключевых вопросов: например, какие первоначальные шаги стоит предпринять для поиска партнеров в Узбекистане, какие товары наиболее востребованы в стране. Также эксперты расскажут о необходимых документах для поставки продукции, способах и тарифах на логистику, анализе цен и особенностях бизнес-этикета.

Мероприятие пройдет 12 ноября с 10 до 11:30 часов. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке. Больше информации для компаний экспортеров можно найти в Telegram-чате «Экспорт продукции АПК МО» Минсельхозпрод Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.