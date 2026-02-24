сегодня в 17:53

Производители Подмосковья подадут заявки на премию по органике до 22 марта

Прием заявок на V Национальный конкурс за достижения в развитии органической продукции продлится до 22 марта 2026 года. К участию приглашаются производители и другие представители отрасли, в том числе из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Организаторами конкурса выступают комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства РФ, Роскачеством и фондом «Органика».

В 2026 году победителей определят в 12 номинациях. Среди них — «Регион-лидер по числу сертифицированных производителей органической продукции», «Новый органический продукт», «Ассортимент органической продукции» и «Народный органический бренд».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.