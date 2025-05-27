Производители Москвы привлекли более 330 млн руб на модернизацию оборудования

С помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства с начала года столичные производители ИТ-оборудования, пищевой и другой важной для города продукции заключили договоры лизинга промышленной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Это позволило привлечь более 330 млн рублей на модернизацию производств.

«Так, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует часть маржи лизинговой компании в размере ключевой ставки ЦБ РФ. Этой мерой поддержки с начала 2025 года воспользовались 7 производителей высокотехнологичной продукции. В общей сложности, на модернизацию производств предприятия привлекли более 330 млн рублей», — уточнил Ликсутов.

Столичная компания «Вентиляционный завод „Гипервент“», производитель комплектующих для вентиляционных систем и оборудования, благодаря поддержке города приобрела гидравлический пресс для гибки сложных заготовок и мощный станок лазерной резки.

«Новое оборудование позволит предприятию нарастить выпуск противопожарных клапанов и вентиляционного оборудования. Благодаря поддержке города заключили договор лизинга и приобрели современное качественное оборудование на наиболее выгодных условиях, что позволило заводу развивать производство новой продукции для клиентов», — поделился гендиректор компании Алексей Чернецов.

Московский разработчик радиоэлектроники, «Завод Протон», оснастил производство оборудованием для изготовления печатных плат. Применение нового оборудования позволить сократить цикл изготовления и улучшить качество выпуска односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат.

При помощи города обновили оборудование московский производитель готовых блюд «Смарт Фуд Солюшнз», предприятие по выпуску картонной упаковки для продуктов питания лекарств и косметики — компания «Московский центр упаковки», разработчик инженерных решений для дорожно-транспортного строительства и безопасности дорожного движения «АИР Магистраль», разработчик и производитель инновационных отделочных материалов с 3D-изображениями — компания «ЗД Стайл».

«При заключении договоров лизинга Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует ключевую ставку Банка России на момент подачи заявки из разницы стоимости договора финансовой аренды (лизинга) и стоимости договоров купли-продажи. Участвовать в программе могут предприятия, которые модернизируют или осваивают выпуск новой продукции. По условиям поддержки компания должна использовать и впоследствии выкупить оборудование, приобретенное по договору лизинга», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 млн рублей за 3 года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 млн рублей — за приобретение импортного.

«Учитывая высокие темпы технического перевооружения московских предприятий, получение поддержки по договорам лизинга от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства позволяет промышленникам сохранять ритмичность выпуска высокотехнологичной продукции и оставаться конкурентоспособными не только на российском, но и на мировом рынке», — рассказал гендиректор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев.

Кроме того, в рамках программы льготного кредитования фонд с 2022 года компенсирует московским предприятиям часть процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие производства.

В 2025 году условия промышленного кредитования в Москве изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличили с 3 до 5 млрд рублей, а срок льготного кредитования — с 3 до 5 лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.