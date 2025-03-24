Производители медоборудования Москвы модернизируют и расширяют производства

Благодаря поддержке города предприятия медицинской отрасли вкладывают средства в развитие, обновляют оборудование и наращивают производство высокотехнологичной продукции для ключевых сфер. В январе текущего года московские производители увеличили поставки облучающей и электротерапевтической аппаратуры на 30%, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что на сегодняшний день в столице более 300 компаний производят лекарства и медицинские изделия, которые пользуются спросом как в столичном регионе, так и за его пределами.

«В январе 2025 года производители облучающего и электротерапевтического медицинского оборудования отгрузили заказчикам продукции на 2,4 млрд рублей, что на треть больше показателей аналогичного периода предыдущего года», — отметил Гарбузов.

Инженерный центр «АСК» занимается разработкой и выпуском продукции для радиоэлектроники, медицины, оптики и телекоммуникаций. Среди его решений — высокотехнологичные устройства, включая кардиостимуляторы и диагностическую аппаратуру. В 2024 году компания расширила производственные мощности, закупив новое испытательное и измерительное оборудование, и планирует в 2025 году увеличить выпуск продукции в 2,5 раза.

По словам руководителя административного управления Полины Малолетневой, внедрение бережливого производства позволило нам оптимизировать процессы, сократить сроки выполнения заказов и повысить эффективность. Это дало возможность не только отвечать на растущий спрос, но и улучшить качество услуг.

«По итогам 2024 года производство компании возросло на 70 процентов. В общей сложности мы выпустили свыше 5,2 тысячи наименований техники для радиоэлектроники, телекоммуникаций и здравоохранения», — сказала Малолетнева.

Еще один столичный производитель — компания «Таглер» — выпускает более 70 видов импортозамещающего лабораторного оборудования. В ассортименте представлены медицинские центрифуги, боксы для ПЦР-анализа, термореакторы и различные модели ультрафиолетовых облучателей. В 2024 году предприятие увеличило объем производства на 20% по сравнению с 2023 годом.