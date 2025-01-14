Производители АПК Подмосковья могут поучаствовать в деловой миссии в Индонезии

Представители предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья приглашаются к участию в многоотраслевой деловой миссии в Индонезии, которая организуется Российским экспортным центром (РЭЦ). Мероприятие пройдет с 7 по 8 апреля этого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Для участия компаниям-экспортерам необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке до 6 февраля. Многоотраслевые деловые миссии дают возможность найти зарубежных партнеров, заключить экспортные контракты, представить продукцию на новых рынках и увеличить объемы продаж.

Затраты по аренде выставочных площадей, их застройке, информационному продвижению, администрированию и организации проведения, привлечению потенциальных иностранных потребителей подлежат софинансированию РЭЦ в размере 100%. Расходы на застройку и сопровождение выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции и организацию доставки образцов продукции, в том числе их таможенное оформление и страхование, софинансируются в размере 50% для крупных предприятий и 80% — для малых и средних.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.