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Производителей Подмосковья в октябре приглашают на выставки и конференции в КНР

Компания «Бизнес Панда» при поддержке альянса оптовой и розничной торговли и ассоциации содействия развитию торговли города Чжэнчжоу, провинция Хэнань приглашает подмосковных производителей принять участие в бизнес-миссии в Китай, которая пройдет с 14 по 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Тема мероприятия: «Поставки продукции АПК: от коробки до вагона». Главная его цель — расширение экспортных возможностей для российских производителей путем прямых переговоров с закупщиками.

За 6 дней участники посетят 4 города: Пекин — Чжэнчжоу­ — Кайфэн — Дэнфэн и окунутся в насыщенную деловую программу: международная конференция, переговоры с прямыми закупщиками и дистрибьюторами, презентация российской продукции в Чжэнчжоу, круглые столы, посещение крупных продовольственных рынков Чжэнчжоу и экскурсии по предприятиям. Зарегистрироваться для участия в бизнес-миссии можно по ссылке.

Также с 25 по 29 октября в Ляонинском промышленном выставочном центре в провинции Ляонин пройдет первая Международная ярмарка Liaoning Russian Products Exhibition and Trading Fair 2024, темой которой является «Углубление межрегионального сотрудничества, содействия взаимовыгодному развитию».

Цель ярмарки — активное участие в международной торговле, привлечение иностранных инвестиций и развитие национальных экономик. Для участия необходимо написать на электронную почту SamiullinaLeR@mosreg.ru.

Участие региональных производителей в подобных мероприятиях открывает новые рынки и каналы сбыта, что повышает экспортный потенциал не только предприятий, но и всего региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.