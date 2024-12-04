Производителей АПК Подмосковья приглашают на мероприятия по вопросам экспорта

Производители АПК Подмосковья могут принять участие в отраслевых мероприятиях, которые пройдут в декабре. Мероприятия посвящены вопросам экспорта аграрной продукции и обзора мировых рынков, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на базе МГИМО МИД России 5 декабря состоится семинар на тему вовлечения регионов в международные переговоры в сфере АПК, который организуют Институт мировых аграрных рынков совместно с ФГБУ «Агроэкспорт». 6 декабря на площадке института проведут открытые лекции, где слушателям расскажут о навыках, необходимых специалистам для продвижения продукции за рубежом. 9 декабря пройдет презентация пособия «Мировые аграрные рынки», содержащего полную информацию о регулировании торговли продукцией АПК, специфике цикла от производства до реализации.

Итоговое мероприятие — шестая ежегодная стратегическая сессия «Российский агроэкспорт 2024-2025: тренды, вызовы и новые возможности», запланировано 12 декабря. На повестке встречи — текущая ситуация на мировых аграрных рынках, перспективы экспорта и прогнозы на 2025 год. В ведомстве напомнили, что больше новостей для экспортеров можно найти в Telegram-чате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.