Производитель защиты строительных конструкций разместит офис в промпарке в ЮЗАО

Один из лидеров рынка гидроизоляционных материалов в России и СНГ компания «Пенетрон» стала новым резидентом промышленного парка «Кувекино», который реализуется в Новой Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Размещение нового резидента в промышленном парке «Кувекино» подтверждает востребованность программы создания мест приложения труда со стороны бизнеса. Проект сочетает высокотехнологичную архитектуру, эргономику и современную логистику. Его общая площадь составит 340 тыс. кв. м, из которых почти 40 тыс. придутся на первую очередь, включающую три промышленных корпуса формата light industrial», — уточнил Гарбузов.

В «Кувекино» компания разместит еще один столичный офис и логистический хаб, что позволит оптимизировать поставки и повысить эффективность обслуживания клиентов в московском регионе. Решение о размещении было принято с учетом преимуществ формата light industrial, предполагающего гибкое совмещение офисных и складских функций, комфортную инфраструктуру и современное благоустройство. Промышленный парк «Кувекино» реализуется девелопером Parametr.

«Благодаря сочетанию нескольких форматов индустриально-логистической недвижимости, промпарк Кувекино станет привлекательным для широкого круга потенциальных резидентов из малого, среднего и крупного бизнеса. Удачное расположение промпарка рядом с ключевыми магистралями и остановками общественного транспорта, а также планируемое открытие Троицкой линии метро создают дополнительные преимущества для резидентов, позволяя эффективно организовать логистику и операционную деятельность», — отметил Александр Манунин, управляющий партнер Parametr.

«Кувекино» отличается современной архитектурой, развитой инженерной инфраструктурой и особым вниманием к экологии. Пространство будет сертифицировано по системе КЛЕВЕР, подтверждающей высокий уровень экологической безопасности. Удобная транспортная доступность — выезд на Проспект Славского, соединяющий Калужское и Варшавское шоссе, а также близость к общественному транспорту — делают парк удобным как для бизнеса, так и для персонала.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 млн квадратных метров.

Среди них - новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллионов рублей, что позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.