Производитель вентиляционных систем в Подмосковье увеличит выработку

Производитель вентиляционных систем «Вентинвест» из округа Пушкинский присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На предприятии прошло стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

В рамках стартового совещания был определен пилотный поток реализации федерального проекта — процесс производства фасонки прямоугольной. Перед командой поставлены задачи: сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, увеличить выработку на рабочих местах 10%.

В ближайшие месяцы специалисты РЦК Подмосковья совместно с рабочей группой предприятия приступят к диагностике состояния потока, выявлению потерь, а также разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства. Полученный опыт впоследствии будет масштабирован на другие участки производства.

Компания «Вентинвест» специализируется на производстве вентиляционного оборудования, обеспечивая предприятия различного масштаба решениями для организации систем вентиляции и дымоудаления. Компания ежедневно выпускает более 5 тыс. кв. м продукции.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.