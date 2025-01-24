Производитель медоборудования из Подмосковья расширит предприятие по промипотеке

Компания «Мед Теко», занятая в сфере производства медицинского оборудования, расширит предприятие за счет новой производственной площадки. В рамках государственной поддержки по программе «Промышленная ипотека» компания приобрела производственные помещения в городском округе Мытищи Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Компания «Мед Теко» инвестировала 850 млн рублей в приобретение промышленной площадки, где разместит производство медоборудования. В том числе 500 млн рублей на покупку объекта инвестор получил по программе «Промышленная ипотека», 100 млн рублей были получены в рамках льготного кредита от Правительства Московской области. За счет приобретения производственных площадей компания планирует модернизировать предприятие, а также запустить новые производственные направления и создать дополнительно более 100 высокотехнологичных рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В пресс-службе Мининвеста подчеркнули, что поддержку инвестору в получении льготных заемных средств на покупку промышленного помещения оказал Штаб по работе с банками, созданный Мининвестом Московской области. Обратиться в штаб с вопросами, касающимися взаимодействия с банками, предприниматели могут через форму обратной связи.

ООО «Мед Теко» является разработчиком и производителем высокотехнологичного, сложного медицинского оборудования для стерилизации, физиотерапии и дезинфекции воздуха. В рамках расширения производственных направлений компания «Мед Теко» на новой площадке, общей площадью более 13,4 тыс. кв. метров, запустит выпуск паровых стерилизаторов, ударно-волновой терапии, физиотерапевтических комбайнов, аппаратов для ультразвукового SMAS-лифтинг.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса и условиях их получения, в том числе о кредите по льготной ставке и промышленной ипотеке, можно узнать на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.