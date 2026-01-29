Производитель из Лобни представил новый пастеризатор молока на выставке в Подмосковье

Компания АО «Упаковочные системы» из Лобни презентовала отечественный пастеризатор молока «ЛАКТАТЕРМ М25» на международной выставке DairyTech в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

АО «Упаковочные системы» из Лобни стало одним из ключевых участников выставки оборудования для молочной промышленности DairyTech, которая проходит в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Компания представила новый пастеризатор молока «ЛАКТАТЕРМ М25», разработанный и собранный на собственном производственном центре в России.

Оборудование предназначено для первичной обработки сырого молока, его пастеризации и нормализации по жиру и белку. Производительность установки достигает 25 000 литров в час. Разработчики подчеркнули, что при создании аппарата особое внимание уделялось эффективности, безопасности и эргономичности, что позволяет сократить время на сервисное обслуживание. Испытания подтвердили высокую эффективность и надежность оборудования.

«ЛАКТАТЕРМ М25» стал первым модулем технологического оборудования, собранным на базе нового производственного центра в Лобне, официальное открытие которого запланировано на февраль 2026 года. Запуск отечественного пастеризатора рассматривается как важный шаг в импортозамещении оборудования для пищевой промышленности. Уже получены первые заказы на поставку новых пастеризаторов от ведущих молочных предприятий страны.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что презентация российского оборудования на международной выставке подтверждает растущий потенциал подмосковных предприятий в создании конкурентоспособной продукции для агропромышленного комплекса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.