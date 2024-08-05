Производитель гофрокартона из Клина хочет нарастить эффективность производства

Производитель гофрокартона, гофротары и картонных коробок «УниТехУпак» из Клина внедрил на предприятии принципы бережливого производства. Сотрудники подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За три месяца на предприятии была сформирована рабочая группа, которую специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области обучили инструментам бережливого производства.

Был определен пилотный поток — оптимизация процесса производства 4-х клапанных гофроящиков. Сотрудники провели его диагностику и создали эталонный участок, опыт которого распространят на остальные производственные подразделения. В результате анализа было обнаружено 37 проблемных областей, для устранения которых разработан план.

На пилотном потоке планируется сократить время протекания процессов на 11,6%, снизить уровень незавершенного производства на 29,7% и увеличить выработку на 14,3%. Чтобы достичь этих показателей, рабочая группа будет продолжать применять инструменты бережливого производства. Важно отметить, что этот процесс не потребует дополнительных затрат со стороны компании.

Компания «УниТехУпак» производит и продает гофрокартон, гофротару и картонные коробки уже более 16 лет. Оборудование позволяет производить тару разных форм и размеров с полноцветной флексографической печатью до пяти цветов. Коробки компании используют для упаковки пищевых продуктов и промышленных товаров, они защищают товары при транспортировке.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.