Производитель электрокомплектующих подготовил участок к строительству в Дмитрове

Малая технологическая компания «Икс Ред Групп» завершила подготовительные работы на участке в Дмитровском округе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «Икс Ред Групп» уже является резидентом ОЭЗ «Дубна», где расположены помещения для IT-специалистов и разработки программно-аппаратных комплексов. Производственная же деятельность будет развернута на площадке государственного индустриального парка в Дмитровском округе. Общая площадь застройки составит 3000 кв. м. Планируется создать 25 рабочих мест, в том числе и для ветеранов СВО», — рассказал генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

На новой площадке компания займется производством комплектующих электротехнического оборудования широкого спектра и симуляционного оборудования, а также разработкой программного обеспечения. Кроме этого, инвестор планирует создание научно-производственного и учебного центров.

Компания уже завершила подготовительные работы на объекте. В текущем году также запланировано проведение мероприятий по организации электроснабжения участка, монтажу осветительного оборудования и строительству подъездной дороги. Помимо этого, до конца года предполагается выполнить 60% объема работ по разработке проекта строительства.

МТК «Икс Ред Групп» специализируется на разработке программного обеспечения, VR‑контента и инновационных образовательных программно‑аппаратных комплексов. Компания создала собственное ПО, включенное в государственный реестр, получила образовательную лицензию, а также накопила практический опыт в подготовке молодых специалистов.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.