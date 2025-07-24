Прогнозировать возврат рынка ипотеки к уровню начала 2024 года пока преждевременно и на это существует целый ряд причин, сообщила РИАМО менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.

Среди причин эксперт назвала следующие. Во-первых, доступная массовая ипотека под 8% для новостроек завершилась в июле 2024 г. Текущие стандартные ставки (~24%) носят заградительный характер, а субсидированные программы стали более адресными.

Во-вторых, в 2024 г. стандартная ипотека (17%) коррелировала с ключевой ставкой ЦБ (16%). Согласно прогнозам регулятора, ключевая ставка опустится до 13-14% лишь в 2026 г., а до целевого коридора 7,5-8,5% — только в 2027 г. Соответственно, реализация накопленного спроса сдвигается на конец 2026–2027 гг.

В-третьих, кредитование индивидуального строительства усложняется не только ставками, но и обязательным эскроу, которое приемлют не все подрядчики. Это также внесло вклад в удорожание ИЖС.

Динамика просрочки

Рост ипотечных долгов — прямое следствие активного кредитования 2023–2024 гг. при более мягких требованиях к заемщикам.

«Инфляционный рост расходов на базовые нужды (ЖКХ, продукты, транспорт) дополнительно затрудняет выплаты по ипотеке. Заемщикам в трудной ситуации критически важно вовремя обращаться в банк для реструктуризации или кредитных каникул, чтобы избежать судебные разбирательства», — подчеркивает Сташкова.

Цифровизация

Онлайн-ипотека прочно укрепилась, став естественным следствием цифровизации жизни. Основные этапы (поиск предложений, одобрение, документооборот) проходят дистанционно; визит в банк часто нужен лишь для финального оформления сделки (а у новостроек и этот этап все чаще оцифровывается). Тренд на рост онлайн-каналов продолжится, уверена эксперт.

Эффект от снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки ЦБ 25 июля может частично оживить спрос, но, скорее всего, в форме альтернативных сделок на вторичном рынке (покупка нового жилья с доплатой за счет продажи старого). Покупка с минимальным взносом, особенно на вторичке, остается экономически сложной из-за сохраняющихся высоких стандартных ставок, считает Сташкова.