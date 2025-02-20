Профессор Толкачев: Ford и General Motors могут вернуться на авторынок России

Автопроизводители из США могут вернуться в Россию через сборочные производства

Существует несколько направлений потенциального экономического сотрудничества России и США и прежде всего энергетическое. При этом американские автопроизводители тоже заинтересованы в возвращении на российский рынок, заявил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

США заинтересованы в сотрудничестве с Россией прежде всего в энергетической сфере по проектам освоения и первичной переработке углеводородов на европейском Севере и Дальнем Востоке России, отметил он.

«Американские нефтегазовые концерны могут вновь войти в совместные предприятия, которые они покинули. Для США важен канал поступления российского урана для своей атомной энергетики», — отмечает экономист.

По его мнению, компании Boeing, которая находится в глубоком кризисе, необходимы дешевые поставки российского титана и алюминия от металлургической компании «ВСМПО-Ависмы», с которым американский авиагигант плодотворно сотрудничал с 1990-х годов, разом прерванные в 2022 г.

«Ford и General Motors наверняка будут стремиться вернуться на российский авторынок через свои сборочные производства. Причем General Motors свернул производство своих добротных моделей в России даже до событий 2022 г.», — прокомментировал Толкачев.