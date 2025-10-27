Профессор Сафонов рассказал, как курьеры достигают заработка 20,5 тысячи рублей в день

Профессор Финансового университета Александр Сафонов сообщил, что курьеры могут зарабатывать до 20,5 тыс. рублей в сутки только при условии сверхинтенсивной работы и строгого соблюдения графика, сообщает RT .

Профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, что высокий ежедневный доход курьеров возможен лишь при значительных усилиях.

«Надо понимать, что это сверхинтенсивная работа, то есть человек должен, по сути дела, ежедневно работать не меньше 12 часов. Это раз. И, во-вторых, он должен обладать возможностью доставлять все посылки курьерской доставкой точно вовремя, не нарушая упаковку, соблюдая график, который устанавливает работодатель», — пояснил Сафонов.

Профессор отметил, что компании, нанимающие курьеров, часто штрафуют их за опоздания и другие нарушения. Кроме того, курьеры несут риски утери или порчи товаров, что также влияет на их заработок.

Сафонов подчеркнул, что такие условия требуют от курьеров высокой ответственности и выносливости.