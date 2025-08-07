Проект на сумму почти 1 млрд руб включили в реестр инвестпроектов Подмосковья

Инвестпроект компании «Фабрикум», входящей в группу компаний «Формика», включен в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области. В рамках его реализации в Раменском округе будет создан производственный комплекс по выпуску изделий металлообработки и деревообработки. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Проектом предусмотрено строительство и техническое оснащение производственного комплекса по выпуску изделий металлообработки и деревообработки, использующихся в составе выставочных стендов и конструкций. Объем инвестиций в проект оценивается в 973,1 млн рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 50 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год. После выхода на полную мощность компания планирует выпускать до 1 000 выставочных конструкций в год. Среди целевой аудитории продукции — компании и частные лица, участвующие в выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях, а также музеи, галереи и общественные пространства.

ГК «Формика», в которую входит компания «Фабрикум», работает на рынке 25 лет и имеет опыт изготовления выставочных конструкций и организации выставок любого масштаба.

Напомним, для участников реестра РИП Московской области предусмотрены налоговые льготы. По налогу на прибыль организаций установлена пониженная ставка в размере 10% вместо 25%. Первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство будет полностью освобождено от налога на имущество организаций. С пятого по седьмой год, при объеме инвестиций не менее 500 млн рублей, будет применяться пониженная ставка в размере 1,1% вместо 2,2%.

Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/big_business/reg_invest. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.