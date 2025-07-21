Продукты и платежи за ЖКХ: как распределить зарплату, чтобы разумно сэкономить?

Распределение доходов — сложная, но необходимая часть жизни современного человека. Чтобы разумно экономить и достаточно откладывать, эксперты советуют в первую очередь вносить обязательные платежи, сообщает «ФедералПресс» .

После получения зарплаты стоит сразу заплатить за коммунальные услуги, внести платежи по кредитам, налогам и штрафам, оплатить детский садик для ребенка и питание в школе, а затем отложить на постоянные расходы — бензин для автомобиля, покупку проездного на общественный транспорт и обеды на работе.

Продукты стоит закупать на несколько дней или неделю вперед большими пачками: это касается в основном круп, растительного масла, сахара и консервов. Остальное лучше брать в магазине по списку, имеет смысл заранее составить меню. В федеральных сетях цены на 10-20% ниже рыночных.

Полезный бонус — карта лояльности. Их стоит приобрести в каждой знакомой торговой точке: скидка будет не очень большой, но ощутимой.