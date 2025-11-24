«Продолжение тенденции»: эксперт оценил новый сбор за покупку техники

Специалист по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов заявил, что введение дополнительного сбора на электронику в России выглядит как продолжение общей тенденции налоговых изменений в России, сообщает АБН24 .

«Логическим и неизбежным следствием такого решения станет рост цен на электронную продукцию. Рынок электроники живет на очень небольшой марже — как у ритейлеров, так и у производителей. Розничные сети не могут закладывать существенную наценку: если цена заметно растет, покупатели просто уходят на серый рынок, к „условным горбушкам“, то есть к площадкам, работающим вне белого контура», — сказал эксперт.

По его словам, производители сегодня также находятся в сложной и стесненной ситуации: мало возможностей для оптимизации издержек, любая дополнительная фискальная нагрузка сказывается на конечной цене.

Эта мера говорит об экономической политике государства: любое усиление налогового давление негативно влияет на экономическую активность, заключил эксперт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.