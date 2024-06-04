Продажи свадебных платьев в Москве на «Авито» выросли на 30% в апреле–мае

В апреле и мае продажи свадебных платьев в столице увеличились на 30% по сравнению с январем и февралем 2024 года, сообщили РИАМО эксперты «Авито Товаров» и «Авито Услуг».

«При этом средняя цена свадебного платья за исследуемый период составила 10 500 рублей. На площадке есть и варианты кратно дороже. Так, например, в Москве продается новое свадебное платье от Zuhair Murad за 2 млн рублей. В целом платья от Zuhair Murad и Elie Saab — одни из самых дорогих брендов свадебных платьев на платформе», — говорится в исследовании.

Пользуется популярностью и прокат свадебных платьев. Спрос на данную услугу за последнее время вырос на 43% при средней цене аренды 7500 рублей. Что касается фасона платьев, то невесты приобретают как пышную классику с большой юбкой в пол, так и минималистичные варианты с минимумом декора.

Продажи свадебных туфель выросли на 70%, а средняя цена за пару обуви составила 4400 рублей. Невесты предпочитают покупать белые туфли и босоножки в стиле минимализм, а также со стразами, ремешками и пряжками.

Неотъемлемый атрибут большинства невест — фата — также стала пользоваться спросом чаще: ее продажи выросли на 43%. Средняя стоимость составляет 9600 рублей, но на «Авито» можно найти варианты и за 500 рублей, выяснили эксперты.

Другие свадебные аксессуары стали покупаться чаще на 12%, а их средняя стоимость составляла 1500 рублей.