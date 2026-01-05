Продажи новых авто в России уменьшились на 19% в 2025 году

По итогам прошедшего года в стране продали почти 1,496 млн новых автомобилей (в возрасте до трех лет), это на 19% ниже показателей 2024 года, пишет газета «Известия» .

Так, в РФ продажи новых легковых машин снизились на 15%, до 1,317 млн. Объем реализация легких коммерческих моделей авто уменьшился на 24% (107 тыс.), грузовиков — на 53% (до 57,6 тыс.), автобусов — на 31% (до 14,3 тыс.). Такие данные привели в Минпромторге.

В декабре 2025 года всего продали 155,5 тыс. новых машин, что на 9% превышает показатели ноября этого же года, и на 6% больше, чем в декабре 2024 года.

«Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 832,1 тыс. штук, что на 0,2% больше показателей 2024 года», — сказали в пресс-службе министерства.

Также там добавили, что в декабре объемы продаж автомобилей, произведенных в стране, составили 92,7 тыс., что на 22% больше, чем в декабре 2024 года. По итогам декабря доля таких машин составила почти 60%.

