Продажи мороженого в России за неделю увеличились в 1,5 раза

Продажи мороженого в РФ увеличились в 1,5 раза в период с 18 по 21 мая по сравнению с предыдущей неделей, сообщает РИА Новости .

По данным торговой сети «Перекресток», в период с 18 по 21 мая продажи мороженого в натуральном выражении выросли на 48% по сравнению с показателями с 11 по 14 мая.

В годовом выражении спрос на мороженое также существенно вырос. С 12 по 21 мая продажи в торговой сети увеличились на 70% по сравнению с показателями такого же периода 2025 года.

Ранее сообщалось, что объективных оснований для повышения цен на мороженое в РФ сейчас нет, поэтому следует провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное подорожание, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

