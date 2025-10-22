Продажи икры щуки выросли в семь раз в РФ, несмотря на снижение улова

В России отмечается рост продаж щучьей икры, в 2025 году объемы ее сбыта увеличились в семь раз. Несмотря на сокращение добычи самой щуки, растущий спрос удовлетворяется за счет структурированной продукции, изготавливаемой из некондиционной икры, сообщает РБК .

В период с января по июнь 2025 года потребители купили в розничной сети в семь раз больше икры щуки, чем за аналогичный период предыдущего года, что составило более 475 тонн, по данным исследовательской компании NTech. Увеличение потребления данного продукта в натуральном выражении шло опережающими темпами по сравнению с ростом расходов на него в денежном эквиваленте: за этот же период продажи в рублях возросли в пять раз, достигнув 711,5 млн рублей.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, подъем розничных продаж является отражением растущей популярности икры щуки. Крупнейшие производители этой икры, входящие в ассоциацию, констатируют стабильный спрос на свою продукцию.

Ранее этот продукт был востребован в основном в регионах добычи, но в настоящее время все чаще воспринимается как символ Астрахани и Нижней Волги, что стимулирует интерес покупателей.

Ранее сообщалось, что в сентябре в РФ стоимость красной икры снизилась, цена составила до 9,5 тыс. рублей. Это произошло впервые с конца 2024 года

