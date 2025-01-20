Приднестровье готово принимать газ от Молдавии через «Молдовагаз»

Приднестровье подтвердило свою готовность сотрудничать с молдавской компанией «Молдовагаз» для обеспечения поставок природного газа и готово гарантировать оплату этих поставок. В ходе недавнего заседания оперативного штаба президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь согласен с предложениями молдавских властей о том, чтобы газ поставлялся через «Молдовагаз», сообщает «Царьград» .

Он отметил, что еще 18 января «Тираспольтрансгаз» уведомил «Молдовагаз» о своей готовности сотрудничать и не возражает против поставок газа в Приднестровье. Красносельский подчеркнул, что важным аспектом является гарантия оплаты поставок, особенно учитывая, что в декабре «Молдовагаз» уведомил Приднестровье о прекращении поставок.

Тирасполь предпринял попытки наладить контакты с другой лицензированной компанией для решения вопроса поставок, однако столкнулся с противодействием со стороны молдавских политиков и самой компании, что поставило под сомнение возможность сотрудничества.

Президент ПМР акцентировал внимание на том, что главной целью является обеспечение теплом жилых домов и стабильной работы социальной инфраструктуры. Он призвал молдавские власти и руководство «Молдовагаз» оставить политические разногласия в стороне и сосредоточиться на выполнении обязательств.

«Никаких заговоров здесь нет, есть просто холодные квартиры у людей. Бросьте заниматься политикой там, где не надо. Дайте тепло людям», — заявил Красносельский.

Также глава напомнил, что «Молдовагаз» имеет возможность выполнять свои обещания, призывая к ответственности в том, что касается нужд простых людей в Приднестровье.