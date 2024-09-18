«Ъ»: прибыльность экспорта российского угля упала из-за себестоимости

Рост себестоимости добычи угля оказал негативное влияние на прибыльность экспорта из РФ. Отмечается, что при поставках через порты Дальнего Востока маржинальность практически обнулилась, сообщает « Коммерсант ».

По оценке экспертов, прибыльность экспорта отечественного угля снова упала, на этот раз повлияли рост себестоимости и проблемы с российскими платежами из-за санкций. По данным Argus, поставки через Дальний Восток показывают нулевую маржинальность, а через Северо-Запад — отрицательную.

Как отмечают эксперты, норма прибыли экспорта угля снизилась на 50-60%. Это связано также со снижением мировых цен на данный вид топлива. В 2023 году маржинальность составляла 1-4 доллара за тонну. В этом году она уменьшилась до 0,25-2 долларов.

Отечественные угольные трейдеры сталкиваются с проблемами при получении прибыли от спотовых продаж. Некоторые компании прекратили работу с российским сырьем и переключились на южноафриканское.

Как отметил руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов, себестоимость российского угля увеличилась вдвое за десятилетие. Он прогнозирует, что восстановить ситуацию поможет активация восполнения запасов к зимнему периоду, а также подорожание газа.

Ранее стало известно, что с начала года Китай начал закупать у России меньше угля. Экспорт данного вида топлива из РФ в КНР упал на 8%.