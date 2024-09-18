«Ъ»: прибыльность экспорта российского угля упала из-за себестоимости
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Рост себестоимости добычи угля оказал негативное влияние на прибыльность экспорта из РФ. Отмечается, что при поставках через порты Дальнего Востока маржинальность практически обнулилась, сообщает «Коммерсант».
По оценке экспертов, прибыльность экспорта отечественного угля снова упала, на этот раз повлияли рост себестоимости и проблемы с российскими платежами из-за санкций. По данным Argus, поставки через Дальний Восток показывают нулевую маржинальность, а через Северо-Запад — отрицательную.
Как отмечают эксперты, норма прибыли экспорта угля снизилась на 50-60%. Это связано также со снижением мировых цен на данный вид топлива. В 2023 году маржинальность составляла 1-4 доллара за тонну. В этом году она уменьшилась до 0,25-2 долларов.
Отечественные угольные трейдеры сталкиваются с проблемами при получении прибыли от спотовых продаж. Некоторые компании прекратили работу с российским сырьем и переключились на южноафриканское.
Как отметил руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов, себестоимость российского угля увеличилась вдвое за десятилетие. Он прогнозирует, что восстановить ситуацию поможет активация восполнения запасов к зимнему периоду, а также подорожание газа.
Ранее стало известно, что с начала года Китай начал закупать у России меньше угля. Экспорт данного вида топлива из РФ в КНР упал на 8%.