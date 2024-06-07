Президент РФ: федеральный инвествычет должен стать востребованным инструментом
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В России запущена программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Федеральный инвестиционный вычет должен стать востребованным инструментом», — сказал он в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.
Он добавил, что средства граждан теперь застрахованы и софинансируются государством.
«На них даже можно получить налоговый вычет», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Президент предложил ее донастроить, а именно увеличить срок софинансирования сбережений граждан.
«Сейчас он составляет 3 года», — отметил он.
Путин предложил продлить его как минимум до 10 лет.
«Прошу правительство России и Центробанк продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы», — заключил Путин.