Президент «Опоры России»: нужен баланс между самозанятыми и бизнесом с лицензиями

После завершения налогового эксперимента в 2028 году государству предстоит определить новую систему правил и главная задача — сделать ее справедливой для всех, сообщил РИАМО президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«У нас, согласно закону об экспериментальном налоговом режиме, он заканчивается в 28 году — то есть 10 лет с 18 года. И, естественно, Минфин просто констатировал, что эксперимент в 28 году заканчивается и начинается проработка, а что дальше? Естественно, дальше будет уже и дискуссия, и какая-то аналитика, цифры. Хотя их и называют самозанятыми, на деле речь идет о людях, которые сами создают продукт или оказывают услуги, работая исключительно на себя — без сотрудников. И вопрос, как правильно выстраивать отношения с такими специалистами, до сих пор остается нерешенным даже во многих странах мира», — сказал Калинин.

Он добавил, что проблема стоит в том, как сделать так, чтобы люди работали не в теневом секторе, принося пользу только себе, но и формировали налоговую систему.

«Вот пример, косметолог — самозанятый. Сегодня у него никаких вообще нет административных издержек. Соответственно, ответственности перед потребителями тоже ноль. А попробуйте открыть косметологический кабинет — у вас там кучу разрешений нужно получить, в том числе и лицензии, затраты огромные. И вот поиск разумного компромисса между тем, как работать с теми, кто самозанятый, и с теми, кто работает уже в бизнесе — он как раз и будет предметом дискуссии», — разъяснил президент организации.

Он указал на то, что в течении 10 лет гарантировалась неизменность условий — это прописывалось в законе. Теперь же наступает время поиска новой системы.

9 октября Совет Федерации предложил правительству рассмотреть вопрос о досрочном завершении эксперимента уже в 2026 году. Позже в правительстве заявили, что режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до конца 2028 года.